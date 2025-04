Ancora un incidente in via Roma a Recco. Alle 18.30 circa una ragazzina di 12 anni è stata investita mentre attraversava la strada . Sono intervenuti il medico del 118 e i militi della Croce Verde di Recco. Giudicata in un primo momento in codice rosso, poi declassato in giallo, la paziente è stata trasferita all’Istituto Giannina Gaslini.. Sul posto la polizia municipale di Recco per ricostruire la dinamica dell’incidente, stabilire le responsabilità e regolare la viabilità.

