Spezia-Sampdoria, tutti i divieti, le aree riservate, i sensi di marcia intorno al Picco

Alla fine i tifosi doriani ci saranno, anche se non quelli del tifo organizzati e con obbligo di fidelity card. Domenica c’è Spezia-Sampdoria con fischio d’inizio affidato al signor Rapuano alle 17.15 e la Polizia Locale ha emanato la consueta ordinanza che regola i comportamenti della viabilità a partire dalle 22 del 5 aprile fino alla serata del giorno dopo.

Dalle 20 del 5 aprile alle 22 del 6 aprile avranno attuazione i seguenti provvedimenti:

DIVIETO DI FERMATA eccetto i veicoli dei tifosi ospiti

Via XV Giugno 1918, nel tratto compreso tra Via Baracchini e varco carraio Marina Nord ambo i lati

Via Dei Pioppi

