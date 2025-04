Verso Genoa-Udinese, Vitinha e Messias pronti a giocare. Vieira: “Continuare a lavorare sui dettagli per vincere”

Genova. Vigilia di Genoa-Udinese, in programma domani sera al Ferraris alle 20.45. In classifica le due squadre sono distanziate 5 punti e il Genoa, in caso di vittoria, potrebbe aspirare a raggiungere quell’obiettivo del decimo posto che rappresenterebbe lo step successivo a quello minimo della salvezza. Patrick Vieira resta sempre coi piedi per terra e focalizzato sul trasmettere sempre il suo mantra ai giocatori nella conferenza stampa pre-gara: “Noi abbiamo sempre voglia di fare un passo in avanti sul nostro obiettivo e il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A. È vero che la vittoria contro il Lecce ci ha fatto fare un passo in avanti, però non abbiamo fatto ancora niente, è importante per noi essere sempre concentrati, lavorare sui dettagli per poter vincere le partite e prendere punti. Non abbiamo perso il focus perché questa settimana abbiamo lavorato veramente bene, con concentrazione e saremo pronti domani a fare il massimo“.

Il mister ha fatto il punto sugli infortunati: “Miretti, che ha avuto la febbre, ha fatto l’allenamento con la squadra stamattina e farà parte del gruppo. Rientrano Messias, Vitinha, Otoa. È molto positivo per noi perché per le partite che rimangono è importante avere tutta la squadra a disposizione”.

» leggi tutto su www.genova24.it