Voltri, 740mila euro per la messa in sicurezza di via Costa d’Erca

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori Pubblici Ferdinando De Fornari, il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in via Costa D’Erca, in Val Cerusa a Voltri.

“Con un quadro economico di 740 mila euro – ha spiegato l’assessore De Fornari – sarà effettuato un intervento di stabilizzazione di un movimento franoso nei pressi del civico 16. I numerosi sopralluoghi effettuati hanno confermato la necessità di un intervento di messa in sicurezza del versante, nel terreno privato di pertinenza dell’immobile, interessato da una frana, dopo eventi metereologici intensi e prolungati avvenuti a novembre 2019”.

