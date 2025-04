Al via la campagna di Regione Liguria per sensibilizzare i cittadini sulla donazione di organi e tessuti

Liguria. Prende il via la campagna di comunicazione di Regione Liguria, promossa insieme al Comune di Genova, per sensibilizzare i cittadini sul tema della donazione di organi e tessuti e per ricordare che, al momento del rinnovo della carta d’identità, è possibile dichiarare la propria volontà di diventare donatore.

La campagna lancia gli slogan “Sarò il tuo cuore”, “Sarò il tuo respiro”; “Sarò il tuo sguardo”, e sono accompagnati dall’invito “Dichiara il tuo sì in Comune”. Le immagini saranno diffuse sui canali social della Regione, con locandine e affissioni e sui mezzi di informazione della Liguria.

