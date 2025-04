“Allarme rosso contro contro la scuola di Valditara e dell’UE”, studenti in sciopero contro governo e riarmo

Genova. Gli studenti italiani e genovesi tornano in piazza oggi, venerdì 5 aprile, per protestate contro la gestione del comparto scolastico del governo e contro la politica del riarma inaugurata in queste settimane dall’Unione Europea in risposta alla scelte di politica internazionale di Washington.

A lanciare lo sciopero il sindacato di base Usb, che ha promosso l’organizzazione di vari cortei nelle principali città italiane. A Genova la manifestazione parte da De Ferrari per poi proseguire in piazza Portello da via XXV Aprile, Corvetto, Brignole, via XX Settembre e terminare in piazza Matteotti.

