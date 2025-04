Arcola, sabato pomeriggio l’incontro “Stop al riarmo europeo”

Sabato 5 aprile alle 15.30 si terrà presso la sala polivalente comunale di Arcola, in Piazza 2 giugno, l’iniziativa pubblica “Stop al riarmo europeo”, promossa dal gruppo consiliare arcolano “14 luglio” e dal Circolo operaio spezzino di Lotta Comunista. Il consigliere comunale arcolano Paolo Magliani, capogruppo di “14 luglio” ed esponente di Rifondazione comunista, farà gli onori di casa introducendo l’analisi della situazione geo-politica europea e mondiale che sarà proposta da parte di Emiliano Luisi di Lotta Comunista.

“Mentre a Roma si terrà la grande manifestazione nazionale (a cui aderisce anche Rifondazione) contro le decisioni della Von der Leyen, i venti di guerra e il terrorismo psicologico adottato dalle istituzioni europee (basti vedere il famigerato discorso del ‘kit’ di sopravvivenza ad opera della commissaria UE Lahbib) continuano ad imperversare sulla popolazione del nostro continente – si legge in una nota di presentazione diffusa dal Circolo di Rifondazione Maggiani-Rolla di Arcola -. Intanto continua a infuriare la guerra imperialista tra Nato e Federazione russa che sta portando ad un’escalation atomica sempre più vicina, mentre le grandi multinazionali delle armi, dell’energia e della nuova Hi-tech guidata dall’intelligenza artificiale continuano a maturare profitti immensi a scapito della collettività. Gli stati nazionali invece tagliano la spesa allo stato sociale, pronti però a tirare fuori centinaia di miliardi di euro per amplificare gli eserciti, oggi come cento anni fa al servizio delle classi dominanti. Per questo occorre discutere, informare e confrontarsi per gridare, oggi come allora, ‘Guerra alla guerra’. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.

