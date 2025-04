Calcio/ Altra vittoria al Ferraris, il Genoa supera l’Udinese grazie a Zanoli

Il Genoa continua a far valere il fattore campo e conquista un’altra vittoria al Ferraris superando l’Udinese con il punteggio di 1-0. Decisiva la rete realizzata da Zanoli al 77’, in un match caratterizzato da diverse occasioni per i padroni di casa e da un gol annullato ai friulani nel recupero.

Il tecnico francese conferma il 4-3-2-1, con Leali tra i pali e linea difensiva composta da Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin. A centrocampo si muovono Frendrup e Masini, mentre alle spalle di Pinamonti agiscono Zanoli, Malinovskyi e Thorsby. Per l’Udinese, Okoye parte titolare in porta.

