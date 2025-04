Calcio/ Samp, Semplici in vista dello Spezia: “Abbiamo scelto di combattere, non di fuggire”

“C’è paura ma si può affrontare in tre maniere: scappi, ti blocchi o combatti. Noi abbiamo deciso di combattere e dare tutto quello che è nelle nostre possibilità”. Leonardo Semplici non si nasconde e, alla vigilia del derby ligure con lo Spezia, rivendica con decisione lo spirito con cui la Sampdoria intende affrontare il finale di stagione. Il tecnico blucerchiato interviene così dopo il pesante 3-0 casalingo contro il Frosinone, che ha reso ancora più complicata la situazione di classifica del club.

“Abbiamo la consapevolezza di lottare per la salvezza. Questo è chiaro a tutti”, ha sottolineato Semplici, spiegando che l’impegno dello staff è ora orientato a ottenere “altri tipi di prestazioni e risultati”. La trasferta contro lo Spezia, in programma domenica pomeriggio, arriva in un momento decisivo per la stagione dei blucerchiati.

