Camogli: concerto aperitivo nel segno di Mahler e Mozart

La musica da camera al suo massimo livello. Si potrebbe sintetizzare così il programma del prossimo Concerto Aperitivo al Teatro Sociale di Camogli, domenica 6 aprile alle ore 12.00, che prevede due grandi quartetti per pianoforte e archi: quello in La minore di Gustav Mahler e il n. 1 Sol minore K478 di Wolfgang Amadeus Mozart. Il primo è un gioiello giovanile di Mahler, l’unico lavoro cameristico di un sinfonista nato, composto nel 1876 dopo un solo anno di studi al Conservatorio di Vienna ma già pieno di idee nuove e originali; il secondo, datato 1785, è il primo, vero quartetto con pianoforte moderno, perché non più pensato per musicisti dilettanti, come si usava all’epoca, ma come un complesso concerto per pianoforte e orchestra “in piccolo”.

