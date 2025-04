Comune della Spezia presente alla cerimonia solenne in memoria del tenente Piero Borrotzu

L’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri queste mattina ha partecipato in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’amministrazione comunale della Spezia alla cerimonia solenne in memoria del tenente Piero Borrotzu, svoltasi a Chiusola, frazione di Sesta Godano.

Piero Borrotzu, partigiano della formazione Giustizia e Libertà della Val di Vara, fu ucciso il 5 aprile 1944 dai nazifascisti, ai quali si consegnò per salvare la vita agli abitanti del paese di Chiusola, fatti radunare nel piazzale della chiesa con la minaccia di essere trucidati. Per questo è stato decorato di Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

