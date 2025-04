Dazi, Orlando: “Bucci non alzi le spalle e ascolti le preoccupazioni di imprenditori e lavoratori”

Liguria. Un consiglio regionale straordinario per discutere le misure da adottare a sostegno dell’economia ligure dopo l’entrata in vigore dei dazi contro l’Unione europea decisi dal presidente americano Donald Trump, con tariffe doganali del 20% anche sui prodotti esportati dall’Italia. A proporlo è il consigliere regionale del Pd Andrea Orlando, ex candidato alla presidenza della Regione.

“Vanno ascoltate le preoccupazioni di imprenditori, lavoratori, delle organizzazioni di categoria sulle conseguenze della guerra commerciale avviata dall’amministrazione Trump, peraltro annunciata e promessa nonostante in Europa e nel nostro governo facessero finta di nulla – accusa Orlando -. Questo vale anche per la nostra regione dove l’agroalimentare come la siderurgia, la meccanica e altri settori rischiano di essere pesantemente colpiti dai dazi. Ci si aspetta altro dall’amministrazione regionale che una alzata di spalle come quella di ieri di Bucci“.

