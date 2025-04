Estate Spezzina, il 7 agosto in Piazza Europa arriva Gaia

Dopo gli annunci dei concerti estivi di Umberto Tozzi, Nino D’Angelo, Marcus Miller e Jethro Tull, La Spezia si prepara ad accogliere una delle voci più originali della scena musicale italiana. Giovedì 7 agosto, in Piazza Europa, Gaia si esibirà in un grande concerto pensato per un pubblico giovane. Il live in Piazza Europa sarà un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi suoi brani contenuti nell’ultimo album di recente pubblicazione “Rosa dei Venti”, uscito il 21 marzo 2025, e molti grandi successi che l’hanno resa famosa a livello nazionale, conquistando il cuore delle nuove generazioni.

L’artista

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com