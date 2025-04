Fondo regionale Politiche sociali, assegnati ai distretti spezzini circa 1,2 milioni

Via libera della Regione Liguria al riparto sul territorio degli 8 milioni di euro del Fondo regionale per le Politiche sociali previsto per il 2025. La somma verrà ripartita tra gli ambiti territoriali e sociali della Liguria, che potranno utilizzare la loro quota per investire e sostenere le aree assistenziali (tutela dei minori, anziani e persone con disabilità, giovani, contrasto alla povertà, politiche per la famiglia e servizi prima infanzia, entroterra e welfare di comunità).

Nella misura sono inclusi anche gli interventi e le spese del segretariato sociale, per fornire informazioni e valutare prese in carico ed interventi relativi ai soggetti fragili.

“L’obiettivo di Regione Liguria è quello dell’inclusione – dichiara l’assessore regionale a Politiche sociali e Terzo settore, Massimo Nicolò –. Con questi 8 milioni i Comuni potranno portare avanti progetti in ambito sociale, sostenere strutture comunitarie e semi residenziali, le comunità alloggio e i centri diurni senza dimenticare i progetti legati agli interventi educativi e le azioni in favore di famiglie, anziani, disabili e di tutti i cittadini più fragili”.

