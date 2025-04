La Lega navale di Lerici presenta le attività del 2025

Riceviamo dalla Lega navale sez. di Lerici

Sostenibilità, cultura del mare, impegno per le giovani generazioni, formazione, vela, canottaggio, tanti eventi e la possibilità di divertirsi regatando o veleggiando in compagnia. Domani, sabato 5 aprile, a Lerici, nella cornice di Villa Marigola (Via Biaggini, 1) alle ore 11.30, la Lega Navale Italiana sezione di Lerici invita tutti gli appassionati del mare a venire a conoscere le numerose attività messe in campo dalla sezione lericina per il 2025. L’evento è gratuito e senza bisogno di prenotazione. Possibilità di parcheggio fino ad esaurimento posti.

