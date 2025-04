La radio degli studenti del Capellini-Sauro: torna oggi “Transmission Impossible”

Venerdì 4 aprile dalle 15 tornerà “Transmission Impossible”, l’appuntamento radiofonico con CapeSau-nd Radio, la radio degli studenti dell’Istituto Capellini Sauro della Spezia, in onda sul portale di Radio Rogna.

Il referente di questo progetto è il docente Daniele Boni, coadiuvato dall’assistente Angelo Ravoni per la parte tecnica. La formazione radiofonica è svolta da Walter Ubaldi, Danilo Manganelli e Simone Ricciardi di Radio Rogna. L’intervista del 4 aprile, in collaborazione con la produzione Eventi Salute Società Spettacolo di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri, vedrà la partecipazione dello scrittore bergamasco Ivano Ceribelli. Professore di filosofia e autore di diversi libri, Ceribelli è anche pilota di aerei da turismo. Con lui si parlerà della passione per il volo e di esperienze vissute nell’azzurro del cielo.

