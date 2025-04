Madonna del Monte e Bosco dei Frati, oltre 80 persone alla visita del Fai: “C’è grande interesse”

Genova. Oltre 80 persone prenotate in quattro ore per l’iniziativa Paesaggi rivelati: viaggi nel tempo organizzata dal gruppo Fai Giovani di Genova tra Villa Imperiale e il santuario di Nostra Signora del Monte, compresa una suggestiva passeggiata nel Bosco dei Frati. “Un sold out che testimonia il grande interesse dei cittadini per questo patrimonio”, commenta il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi.

Presenti tra gli altri Lorenzo Brocada, ricercatore dell’Università di Genova e presidente della sezione locale dell’Associazione italiana insegnanti di Geografia; Pietro Piana, coordinatore del progetto Envisioning landscapes, la coordinatrice dei gruppi Fai Giovani liguri Michela Vernazza; Gabriele Oneto della delegazione Giovani Fai di Genova, Edoardo Testa, guida ambientale della famiglia, Riccardo Medicina, vicepresidente dell’associazione amici del Monte; la consigliera municipale Sophia Mariano.

» leggi tutto su www.genova24.it