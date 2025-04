Morta schiacciata da una palma, sequestrati telefoni e pc agli indagati: i forestali negli uffici di Aster

Genova. Contemporaneamente agli avvisi di garanzia, ad alcuni dei indagati per la morte di Francesca Testino, schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi il 12 marzo, i carabinieri forestali, delegati dalla Procura, hanno sequestrato smartphone, tablet e pc.

E lo hanno fatto attraverso perquisizioni e un doppio blitz negli uffici di Aster di via XX Settembre e di Nervi. Ad essere indagati per omicidio colposo sono 12 tra funzionari e tecnici. Tra loro ci sono un ex dirigente di Aster, due ex funzionari del settore Verde andati in pensione, tecnici e giardinieri in servizio nella stessa azienda e due consulenti esterni.

