Genova. Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova – Alleanza Verdi Sinistra è la candidata per il campo largo – e per la coalizione che supporta Silvia Salis – alla presidenza del municipio Centro Est.

“Sono contenta di questa importante opportunità e ringrazio Silvia Salis per il sostegno ricevuto e per il suo forte e coraggioso progetto di cambiamento per la nostra città”, dice.

