Ospedale Galliera, accordo con Cgil-Uil: “Al pronto soccorso 8 infermieri in più”. La Cisl: “Da dove li prendono?”

Genova. L’ospedale Galliera aggiungerà otto infermieri in più “nel breve periodo” per risolvere almeno in parte l’emergenza in pronto soccorso che provoca “carichi di lavoro ormai da troppo tempo insostenibili”. È l’esito dell’incontro di stamattina tra la direzione generale e i sindacati Fp Cgil e Uil Fpl, promotori del percorso in Prefettura conseguente alla dichiarazione dello stato di agitazione del personale.

“Durante l’incontro – riferiscono i sindacati – è emerso come il numero di personale in dotazione al pronto soccorso dell’ospedale sia effettivamente inferiore rispetto a quello di altre realtà con lo stesso numero di accessi“. Perciò “si è convenuto, con la disponibilità e l’impegno effettivo della direzione, di implementare di otto unità il numero di personale infermieristico in modo da consentire una riallocazione nei vari turni“.

