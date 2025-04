Paleofestival, ritorna il festival dell’archeologia sperimentale divulgativa sul mondo antico al Museo del Castello San Giorgio

E’ tutto pronto per dare il via alla XVIII edizione del Paleofestival, il festival dell’archeologia sperimentale divulgativa sul mondo antico, che si terrà al Castello San Giorgio nelle giornate del 12 e del 13 aprile a partire dalle 15, presentato oggi in conferenza stampa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dalla dirigente dei Servizi culturali Rosanna Ghirri e da Donatella Alessi, curatrice del festival.

