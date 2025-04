Polo protezione civile, Pd Santo Stefano: “Perché non creare un distaccamento in Val di Vara, mantenendo il polo provinciale qui in Val di Magra?”

“La protezione civile è un sistema complesso che nasce dall’unione e dalla volontà di persone che operano sul territorio a vari livelli. Proprio in quanto ‘sistema’ integrato e radicato in un’area specifica sorge la domanda: perchè spostarne la sede?”. Si apre così un comunicato diffuso dal Partito democratico di Santo Stefano Magra sul prospettato spostamento del Polo logistico regionale della Protezione civile da Santo Stefano a Brugnato. “Quali possono essere i motivi che vedono una scelta così avventata e inspiegabile – si legge ancora -, proprio in un territorio che è oggetto di investimenti da parte della regione per consentire il collegamento tra la val di Vara e la val di Magra con la costruzione del ponte Ceparana – S.Stefano Magra. Quali possono essere le ragioni dello spostamento della sede della protezione civile, dal momento che proprio a S.Stefano c’è uno degli snodi autostradali più importanti della regione, che consentirebbe un collegamento tra le varie realtà territoriali e un collegamento diretto con La Spezia e il suo porto”.

“Quali possono essere le ragioni – proseguono dal Partito democratico santostefanese – dal momento che i numerosi volontari che fanno parte della protezione civile, da anni hanno dimostrato con i fatti e con la loro professionalità quanto siano importanti e indispensabili in questo territorio: hanno monitorato il territorio nei momenti di criticità, sono intervenuti con tempestività, hanno creato una rete di legami e formazione, contribuendo alla formazione del senso civico delle nuove generazioni e hanno costruito, attraverso la propria presenza, quel diffuso senso di protezione di cui spesso la società ha bisogno, proprio per la fragilità del nostro territorio. Un territorio, qualunque esso sia, e in qualsiasi evento, non può essere oggetto di una ‘bieca’ volontà che non sa guardare al futuro, dal momento che non può esserci nessun futuro se non costruendo solide basi, basi che sono già state costruite e che raccontano una volontà e una desiderio di crescere proprio nella val di Magra. Quali possono essere i motivi per cambiare la sede della protezione civile dal momento che qui le radici ci sono, il terreno è fertile e il futuro è a portata di mano. Piuttosto che distruggere gli equilibri esistenti, perché non creare un distaccamento in val di Vara e mantenere il polo provinciale qui nella val di Magra? Ciò consentirebbe un maggiore controllo e tutela di tutta la provincia”.

