Porta a porta Savona, PD: “Cassonetti intelligenti non sono un privilegio per una zona piuttosto che un’altra”

Savona. “Il tema della raccolta differenziata in Savona è di estrema importanza per il futuro della nostra città. La situazione attuale, con una percentuale di raccolta differenziata attorno al 40 % è insostenibile. È essenziale che Savona raggiunga il traguardo del 70% di raccolta differenziata, un obiettivo che ci permetterà di ridurre significativamente i costi, sia ambientali che economici, e migliorare la qualità della nostra vita, un obbligo anche morale che non possiamo più rinviare”. Lo dichiara il segretario dell’unione comunale di Savona del PD, Simone Anselmo.

“E’ importante fare un passo indietro – ricorda – e comprendere come siamo arrivati a questa situazione: nel 2021, la precedente giunta Caprioglio, sulla base del piano industriale elaborato da Contarina Spa e concordato con il giudice fallimentare di Savona (Procedimento Ata Spa), ha indetto un bando europeo di fondamentale importanza. Qualora non fosse stato fatto, Savona sarebbe rimasta senza un servizio di pulizia adeguato. Su suggerimento della stessa Seas si è deciso infatti che per il 15% delle utenze Tari, ovvero la quota massima possibile per rispettare il capitolato di gara, di utilizzare il metodo di raccolta dei ‘cassonetti intelligenti’”.

