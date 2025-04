Rapallo: “Incontro Pro Vita, Laura Mastrangelo porterà i saluti istituzionali”

Da Gianrenato De Gaetani, referente di Pro Vita & Famiglia onlus per il Tigullio

Pro Vita Famiglia: Da consiglieri Angiolani e Carannante polemiche strumentali. Li invitiamo a nostro evento il 15 aprile

Rispediamo al mittente l’attacco ideologico e la volontà di censura arrivata dai consiglieri comunali Francesco Angiolani, capogruppo del PD, e Andrea Carannante, capogruppo di Libera Rapallo, contro il nostro convegno “Famiglie in Campo” sulla libertà educativa delle famiglie, che si terrà martedì 15 aprile nella città ligure. La presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Mastrangelo, che ringraziamo per la sua disponibilità, rientra nella prassi del Comune di Rapallo dei saluti istituzionali a nome della Città, come accade in tante altre occasioni, al di là dei temi trattati dai singoli eventi.

In più, il nostro evento non è, oggettivamente, ostile e divisivo, non farà propaganda politica né tantomeno ideologica, come falsamente affermato dai consiglieri, ma sarà un momento di riflessione sulla fondamentale questione della tutela della libertà educativa dei genitori – che è, tra l’altro, un diritto sancito dall’art. 30 della Costituzione – e contro la presenza delle ideologie nelle scuole dei nostri figli e nipoti.



Invitiamo pertanto i consiglieri Angiolani e Carannante e tutta la cittadinanza a partecipare, ognuno per costruirsi così la propria opinione sul tema, all’evento che si terrà martedì 15 aprile, alle ore 18:15, presso l’Hotel Italia (Lungomare

Castello, 1).

All’incontro interverranno Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus; Paolo Inselvini, Eurodeputato di Fratelli d’Italia; Carla Bo, consigliere e delegata alle Politiche della Famiglia e Pubblica Istruzione del Comune di Lavagna,

Gianrenato De Gaetani, referente di Pro Vita & Famiglia onlus per il Tigullio per la moderazione e appunto l’assessore Laura Mastrangelo per i saluti istituzionali.

Così, in una nota, Gianrenato De Gaetani, referente di Pro Vita & Famiglia onlus per il Tigullio.

