Studenti di Pietra Ligure in visita al Parlamento europeo

Si è appena conclusa la tre giorni che ha portato i ventuno studenti della scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini” di Pietra Ligure, selezionati con il concorso promosso dal Comune di Pietra Ligure “An Europe for me. Building Europe with me”, a visitare il Parlamento Europeo di Strasburgo ma anche a fare una preziosa esperienza di scambio e condivisione con studenti pari grado di una scuola della vicinissima Offenburg, città tedesca gemellata da molti anni con Pietra Ligure.

I ragazzi, accompagnati da quattro insegnanti, dalla Presidente del Consiglio comunale e delegata alla pubblica istruzione Michela Vignone, dall’Assessore alle politiche sociali e giovanili e membro BELC della Commissione Europea Marisa Pastorino, nonché dal Consigliere capogruppo Giovanni Liscio e dai referenti del gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Silvano Ferrua, Jess Haberer e Daniel Zimmerman. Sono stati ospitati presso la Casa degli Scout di Offenburg e hanno avuto giornate piene di incontri e esperienze interessanti.

