Teatro Civico, Tullio Solenghi si trasforma nuovamente in Gilberto Govi con “Pignasecca e Pignaverde”

Doppio appuntamento nel segno di Govi al Teatro Civico della Spezia: sabato 5 alle 21 e in replica pomeridiana domenica 6 aprile alle 17.30 va in scena Pignasecca e Pignaverde, una produzione firmata Teatro Sociale di Camogli e Teatro Nazionale di Genova.

Dopo I maneggi per maritare una figlia – due anni di sold out, prima in Liguria e poi in una trionfale tournée nazionale – Tullio Solenghi affronta nuovamente la sfida di “clonare” Gilberto Govi, misurandosi con l’altro cavallo di battaglia del grande attore genovese. Con l’aiuto fondamentale, anche questa volta, dello stupefacente trucco e parrucco di Bruna Calvaresi, Solenghi torna a trasformarsi, anima e corpo, nella maschera goviana; una scelta registica e interpretativa a suo modo estrema, mai tentata prima da altri, che Solenghi così spiegava presentando i Maneggi: «Mi è stato chiaro fin da subito che mi trovavo di fronte ad una autentica maschera della commedia, e così come non proverei alcun imbarazzo nel riprodurre lo stampo scenico di un Arlecchino, mi lascerò docilmente calare nei panni e nella mimica di Gilberto Govi assimilandone ogni frammento, ogni sillaba, ogni atomo. Non esiterei a definirla una sorta di stimolante archeologia teatrale».

