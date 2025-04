Tempi di intervento in consiglio, Bianchini: “Magliani continua a bramare visibilità disquisendo del nulla”

“Apprendiamo dalla stampa locale un articolo riguardante i tempi di intervento durante i consigli comunali. Con grande rammarico prendiamo nota che la realtà dei fatti viene descritta dal consigliere Magliani in modo piuttosto distorto e finalizzato solamente a prendersi visibilità in modo inconcludente, forse ancora per celare l’imbarazzo di aver rinunciato ad un ruolo da assessore che avrebbe significato tempo e disponibilità al servizio della comunità, preferendo fare l’opposizione interna alla maggioranza con boutade spesso fuori luogo”. Si apre così un intervento di Carmela Bianchini, capogruppo del gruppo consiliare Uniti per Arcola.

“Teniamo a precisare che sugli argomenti dichiarati ‘più importanti’ questa amministrazione sta lavorando assiduamente e chi li cita avrebbe avuto la possibilità di parteciparvi ma ha declinato l’invito scegliendo una strada completamente diversa da quella della collaborazione – prosegue Bianchini -. Nonostante tutto era nel nostro intento di provvedere a regolare alcuni tempi d’intervento nel consiglio comunale tramite proposta elaborata dal segretario comunale e condivisa dal presidente del consiglio comunale Coppola. Proposta che riguardava gli interventi di tutti, giunta e sindaco compresi, mettendo al centro dei lavori le riunioni di commissione con apice il consiglio comunale e adeguando le tempistiche a quelle di altri comuni”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com