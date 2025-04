Volontariato civico a Cariale: i nuovi “nonni vigile” entrati in servizio nelle scuole

Sono stati presentati nella sala consiliare del Comune i nuovi “nonne-nonni vigile” che hanno già preso servizio presso le scuole di Ceriale. Sono loro, infatti, ad essere stati selezionati dopo l’avviso pubblico, con relativo regolamento, per l’istituzione della nuova figura a supporto della sicurezza degli alunni all’entrata e agli orari di usciti dai plessi scolastici.

In tutto sono sette i nuovi “nonne-nonni vigili”: si tratta di un progetto di volontariato civico, in quanto la loro attività andrà a coinvolgere altre fasce di età e sarà utilizzata anche per presidi durante le manifestazioni cittadine. Il coordinatore indicato tra i partecipanti all’iniziativa è Maurizio Raineri, già consigliere comunale dell’ente.

