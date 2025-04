Anief Liguria: “L’autonomia scolastica al centro della gestione del calendario”

Liguria. Nel corso della seduta del CRIF del 4 aprile 2025, Anief Liguria ha presentato una proposta relativa alla gestione del calendario scolastico 2025/2026, con particolare riferimento alla possibilità per le scuole di anticipare l’inizio delle lezioni al fine di pianificare eventuali pause didattiche o “ponti”.

Il prossimo calendario scolastico, al netto di festività e domeniche, prevede infatti un solo ponte, quello del 1^ giugno: “L’assessorato regionale ha respinto la proposta di Anief Liguria, sostenendo che le decisioni in merito all’adattamento del calendario scolastico non rientrano tra le competenze dirette della Regione Liguria, ma spettano (come da tempo affermato anche da Anief) all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche”.

