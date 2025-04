Assessore Scajola e tecnici regionali lunedì in Mediateca per incontro su “Decreto salva casa”

Regione Liguria informa che lunedì 7 aprile, a partire dalle 9.30, presso la Mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso” della Spezia (via Firenze 37), si terrà la terza tappa del ciclo di incontri della Regione per illustrare ad amministratori e professionisti le novità introdotte dal “Decreto salva casa” e, soprattutto, la sua applicazione a livello regionale, alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia, Marco Scajola, e dei tecnici regionali competenti in materia.

Il seminario avrà valenza per i crediti formativi degli enti professionali coinvolti.

