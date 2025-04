Atc, acquistati autobus di 13 anni. Goretta: “Criticato per averne comprati con dieci anni di età”

“Negli ultimi sette anni sono stato molto criticato dall’attuale amministrazione (più volte in Consiglio comunale, nelle interviste e nei comunicati stampa) per aver acquistato, quando ero amministratore unico di Atc Esercizio, autobus di 10 anni. Scelta che rivendico (in quel momento non si poteva fare diversamente) e che rifarei anche perché, come potrà immaginare anche un incompetente, se l’età del parco è 12,5 anni e tu acquisti mezzi di 10 anni abbassi la media. Ma il punto non è questo. Il punto è che l’amministrazione comunale che “ieri” mi criticava oggi cosa fa? Compra autobus di oltre 10 anni. Ma la colpa è sempre “di quelli che c’erano prima” come dice chi non sa cosa dire perché senza alcun argomento né capacità. Così, per la precisione”.

Così l’ex aministratore unico di Atc Esercizio, Renato Goretta, interviene dal suo profilo Facebook per commentare alcune fotografie di alcuni mezzi rosa shocking arrivati nei giorni scorsi all’interno del deposito dell’azienda di trasporto spezzina.

Si tratta di due Iveco Heuliez Gx 127 diesel, immatricolati nel 2012 e con un chilometraggio di poco inferiore ai 400mila chilometri, che erano in servizio per il colosso francese del colosso pubblico Keolis.

“Probabilmente, aver scelto una marca francese che non è mai stata nel parco mezzi Atc Esercizio porterà problemi per la manutenzione in quanto sia il magazzino”, conclude Goretta, contattato da CDS.

L’articolo Cinema Italia, una serata dedicata ai cortometraggi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com