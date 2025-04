Camogli: quasi un anticipo d’estate, spiagge affollate

L’abbassamento delle temperature è in agguato, per altro antichi proverbi ammoniscono: il brutto tempo potrebbe arrivare fino a tutto il mese di maggio. Ma intanto oggi la temperatura invita a scendere in spiaggia, prendere la prima tintarella, per chi ha un costume tuffarsi in mare e gustare la prima nuotata. Lungomare e spiagge strapiene da Sori a Riva Trigoso (le foto riguardano Camogli), focaccerie, bar e ristoranti che lavorano a pieno regime e case-vacanza gettonatissime. Battelli turistici in piena attività verso Portofino e San Fruttuoso. Oggi anche l’arrivo delle prime due navi da crociera. Il sole fa dimenticare i dazi trumpiani e invita a godersi il mare.

