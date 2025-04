Chiese in Musica, l’edizione pasquale entra nel vivo: il programma del weekend

Genova. Entra nel vivo l’edizione pasquale di Chiese in Musica, la rassegna di concerti – organizzati dall’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova in collaborazione con la Curia genovese – che trasformano alcune delle più suggestive chiese della città in palcoscenici per il canto corale, con l’alternanza tra musica sacra e brani più popolari per riscoprire il fascino di questi luoghi ricchi di arte e storia.

Questa sera, alle ore 20.30, nella chiesa di San Siro di Nervi, l’esibizione di Valentina Izzo e Filippo Pasini, Coro Daneo, Coro Santo Stefano d’Aveto, Coro Non solo Note, Livia Mondini accompagnata dal Maestro Giovanni Calamaro, Coro Il Cerchio Armonico.

