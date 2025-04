Cinema Italia, una serata dedicata ai cortometraggi

“Il montaggio è la vita o la morte del film: così disse Sergei Eisenstein, tra i più celebri cineasti della storia del cinema. Ed è proprio il montaggio la fase più importante per la realizzazione di un cortometraggio. Attraverso il montaggio i registi manipolano il tempo, lo spazio e le emozioni in modo efficace avendo a disposizione una durata tra i 12 e 15 minuti”. Parola di Joe Denti, narratore della storia del cinema, che così introduce “Corto che passione”, la serata in programma martedì 8 aprile al Cinema Italia di Sarzana, alle ore 21.00, che renderà appunto omaggio al cortometraggio. Presentata da Denti, la serata proporrà al pubblico della sala sarzanese cinque cortometraggi selezionati ai David di Donatello. Eccoli:

LA CONFESSIONE, di N. Soncinelli.

DOMANI A SERA, di A. Tortone.

MAJONEZE, di G. Grandinetti.

LA RAGAZZA DI PRAGA, di A. Lucini

THE EGGREGORES’ THEORY, di A. Gatopoulos.

Ospite d’onore Andrea Calevo, che presenterà il suo ultimo cortometraggio, “NOUVELLE VR”, girato nella storica sala cinematografica sarzanese, e affiancherà Denti nel raccontare la storia dei cortometraggi.

Ingresso 4 euro.

