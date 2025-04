Doc e Igt del savonese in vetrina al Vinitaly 2025: degustazioni, eventi e una speciale Masterclass

Ponente. Cresce, in termini di spazio e di prestigio, la partecipazione del ponente ligure a Vinitaly, la cui 57esima edizione si apre domani, domenica 6 aprile, a Verona, tenendo banco sino a mercoledì 9. Ben 4.000 le aziende presenti, con compratori in arrivo da 140 Paesi. A rappresentare in maniera significativa la produzione delle province di Savona e Imperia è ancora una volta la rete di imprese Vite in Riviera, con uno stand di ben 86mq, all’interno del padiglione 10 (posizione A3).

Al maxi banco di degustazione aperto in maniera continuativa per le quattro giornate di fiera, si aggiungono tre distinti appuntamenti di approfondimento, curati da Jacopo Fanciulli, esperto di livello internazionale, grande conoscitore della realtà ligure e brand ambassador di Vite in Riviera. Delle tre Masterclass la più attesa è prevista lunedì 7 alle ore 11, quando per la prima volta i vini liguri saranno protagonisti in una delle principali sale conferenze di Verona Fiere (Iris, PalaExpo, ingresso A1). Grande è l’interesse per questi incontri, sold out già da qualche giorno, con adesioni di operatori e wine lover da tutta Italia e dall’estero.

» leggi tutto su www.ivg.it