Albisola Superiore. Frank Gifford, hall of famer della NFL nel 1977 e stella dei New York Giants un giorno disse: “una partita di football è come una guerra nucleare… non ci sono vincitori, ma sopravvissuti”.

Benvenuti quindi in week 8, bentornati ad Albisola Superiore, sta per andare in scena la “Missione Guelfi” per i pirati del presidente Giacchello. Il kick off che darà inizio alla battaglia sportiva verrà calciato alle 14.30.

» leggi tutto su www.ivg.it