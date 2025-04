Genoa, la crescita di De Winter è ormai evidente. Lui: “Dopo tanti cambi di posizione ho trovato il ritmo”

Genova. Tra i giocatori in ascesa sia a livello di prestazione sia di carattere in quest’ultima parte di stagione del Genoa c’è Koni De Winter. Il difensore belga, 22 anni, ha disputato un ottimo match con un cliente difficile come Lucca. De Winter, che è 191 cm, pagava 10 cm in meno rispetto all’attaccante dell’Udinese. De Winter, ufficialmente del Genoa dal termine della scorsa stagione, ha saputo ritagliarsi spazio anche a causa degli infortuni che hanno colpito la difesa rossoblù, Bani in primis.

Nelle ultime partite anche l’aspetto forse più debole del suo repertorio, ossia la gestione della palla, è parecchio migliorata, così come la sua sicurezza. Spesso l’assenza di concentrazione su tutta la partita lo aveva portato a compiere qualche errore di troppo. Ora questo aspetto sembra superato.

» leggi tutto su www.genova24.it