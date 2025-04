I dazi di Trump dividono anche i candidati sindaci: Salis “preoccupata”, Piciocchi si affida a Meloni

Genova. Anche la politica internazionale divide i candidati alle comunali. A pochi giorni dall’entrata in vigore dei dazi di Trump il mondo economico genovese si interroga sulle conseguenze delle tariffe al 20% sulla merce in partenza dall’Unione europea, con interpretazioni tutt’altro che univoche che oscillano dall’allarme più netto (come quello del settore agroalimentare) all’ottimismo di chi vede risvolti positivi (come le compagnie armatoriali). Allo stesso modo è diverso l’atteggiamento di chi si propone per amministrare nei prossimi cinque anni la città col porto più importante d’Italia.

“È chiaro che sono preoccupata. Penso che debba essere preoccupato chiunque abbia un minimo di criterio in questo momento – commenta la candidata del centrosinistra, Silvia Salis -. Siamo preoccupati come Paese, siamo preoccupati come Europa, siamo preoccupati anche per il vento che sta soffiando nel mondo, che è un vento di intolleranza e chiusura, totalmente lontano dalla cultura di Genova, che è una cultura aperta e progressista. Ora vedremo in che modo gli sviluppi impatteranno sul nostro paese, però è evidente che c’è un tema di relazioni internazionali che, benché si sbandierino come ottime, avranno invece un impatto abbastanza pesante sull’economia”.

