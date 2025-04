Il gruppo Lerici da difendere: “Stupore e indignazione per modalità con cui si sta portando avanti progetto parcheggio Piazza Bacigalupi”

“In merito alla risposta dell’assessore Marco Russo all’interrogazione del consigliere Bernardo Ratti, nostro riferimento in consiglio comunale, riguardo al progetto del parcheggio in Piazza Bacigalupi, esprimiamo stupore e indignazione per le modalità con cui si sta portando avanti questa iniziativa, presentata a più riprese quale concreta soluzione alla cronica carenza di posti auto per i residenti”. Lo si legge in un intervento di “Lerici da difendere”, gruppo civico nato nel 2023 che raccoglie alcune decine di membri, tra i quali l’ex assessore Olga Tartarini e la presidente del comitato che si oppone ai pontili, Elena Darosi. “Dalle dichiarazioni dell’assessore emerge che il progetto prevede un parcheggio sotterraneo su tre, se non addirittura quattro livelli, descritto peraltro come ‘poco impattante’ e realizzabile con disagi limitati a pochi mesi. Già di per sé questa narrazione, tesa a minimizzare i disagi effettivi di un’opera di questa portata, è inaccettabile e offensiva per l’intelligenza dei cittadini lericini. Quali che siano le tecniche di realizzazione – continuano dal gruppo -. Appare inoltre evidente, da quanto asserito dall’assessore, che questo impianto non sarà in grado di dare supporto alle difficoltà logistiche dei residenti. Attualmente in Piazza Bacigalupi sono disponibili 55 posti auto (compresi Asl, disabili, ecc.), che si ridurrebbero infatti a 45 (il 15% dei 300 posti ipotizzati nel nuovo parcheggio) senza considerare, sempre seguendo le parole dell’assessore, che ‘si libererebbero spazi, con meno posti auto in Via Petriccioli e Via Roma’, traducibile in altri posti auto residenti cancellati. Anche il piano di incremento graduale della quota di posti destinati ai residenti, che salirebbe al 25% dopo cinque anni, 35% dopo dieci anni e 55% solo alla scadenza del piano finanziario (peraltro vago e privo di garanzie reali sui tempi di rientro dell’investimento e sulla sua effettiva sostenibilità economica), lascia a dir poco perplessi, poiché evidenzia che, ammettendo il rispetto di tutte le scadenze previste, oltre ai tempi lunghissimi di attesa per la disponibilità di parcheggi residenziali, nel cuore del centro storico rimarrebbe perennemente un parcheggio destinato a un utilizzo turistico”.

Per Lerici da difendere, “la viabilità risulterebbe fortemente compromessa dalla realizzazione dell’opera, anche in considerazione della necessaria assenza di restrizione Ztl – si legge ancora nella nota del gruppo -: il traffico per l’accesso al parcheggio si riverserebbe su Via Gerini, una strada stretta e densamente abitata, con inevitabili ingorghi e disagi, oltre a ripercussioni negative anche in Via della Repubblica e Via Ferrari, su cui graverebbe anche un incremento significativo dell’inquinamento atmosferico e acustico. Inoltre non pare sia stato tenuto nel giusto riguardo che la piazza oggi è popolata, nelle ore scolastiche, dagli studenti delle scuole”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com