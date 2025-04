Il Pisa cade in casa, all’Arena Garibaldi vince il Modena 2 a 1

Colpo esterno del Modena che vince con la seconda in classifica Pisa all’Arena Garibaldi nella penultima gara del sabato della 32ma giornata di Serie B. Emiliani avanti per 2 reti a zero, segnate da Santoro (27′) e Gliozzi (50′); al 77′ la rete di Moreo. La formazione emiliana sale a quota 41 punti, sistemandosi subito dopo le squadre virtualmente ai playoff; il Pisa resta secondo a 63 punti, 9 lunghezze dietro il Sassuolo e 8 davanti allo Spezia, entrambe impegnate domani. Intanto stasera chiude il sabato di B l’incontro tra Juve Stabia e Salernitana.

L’articolo Cinema Italia, una serata dedicata ai cortometraggi proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com