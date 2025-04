Intervento urgente di Acam Acque lungo la Cisa a Sarzana, modifiche alla viabilità

Intervento urgente di Acam Acque lungo la Via Cisa a Sarzana dalle 21 della serata di oggi, sabato 5 aprile. Interesserà un tratto di strada che da poco prima del ponte sul Calcandola, nei pressi del ristorante cinese, va verso Santo Stefano Magra. Il traffico sarà dunque soggetto a possibili disagi causa modifiche della viabilità. In particolare, la squadra impegnata nell’intervento sulle tubazioni valuterà se far procedere il traffico con un senso unico alternato o se optare per la deviazione del traffico in Via Paolo Diana. L’intervento, si apprende, durerà nove ore. Si consiglia di prendere strade alternative per raggiungere la città, in cui tra l’altro stasera si attende una significativa affluenza, vista la Notte bianca.

L’articolo Dal pane all’orto, dal miele al vino, torna Piazza Brin il mercato domenicale a km zero proviene da Città della Spezia.

