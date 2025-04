La Carcarese perde la corsa alla vetta, Gandolfo: “Complimenti al Millesimo che oggi ha vinto il campionato, ora guadagniamoci i playoff in casa”

Millesimo. La Carcarese viene sconfitta all’ultimo respiro dalla rete di Bogarin e le speranze di agguantare il primo posto sono ridotte al lumicino. Ora al Millesimo basterà conquistare un punto nelle prossime due partite per centrare matematicamente il salto in Eccellenza. Il direttore sportivo biancorosso Edoardo Gandolfo non vuole dimenticare il percorso d’alto livello svolto dal gruppo squadra guidato da Battistel: “Non mi sento di rimproverare niente alla squadra, ora ricarichiamo le pile e guadagniamoci i playoff in casa. Complimenti al Millesimo che oggi ha vinto il campionato. Una nostra rimonta? Impossibile che loro possano fare zero punti in due partite”.

