Matellini: “Adsp in Svar, novità interessante che ho sempre caldeggiato quando ero amministratore delegato della società”

Angelo Matellini, segretario di Cna Liguria, commenta positivamente la prospettiva dell’ingresso in Svar (Società valorizzazione aree retroportuali) dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, percorso instradato da una recente deliberazione del Consiglio comunale di Santo Stefano. “Sono lieto che l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale abbia deciso di acquisire delle quote della Società valorizzazione aree retroportuali – commenta in una nota Matellini -. La partecipazione alla società da parte di Adsp rappresenta una novità interessante che ho sempre caldeggiato nel mio passato ruolo di amministratore delegato di Svar”.

“L’aumento della quota pubblica, da una parte l’incremento di quella del Comune di Santo Stefano Magra proprietario delle aree e titolare degli strumenti urbanistici, dall’altra ora l’ingresso dell’Autorità di sistema portuale (spero con una quota analoga al Comune) rappresenta una garanzia per lo sviluppo dell’area retroportuale. Una rinnovata sinergia tra pubblico e privato ridefinisce lo stesso ruolo di Svar, rendendo questa realtà maggiormente integrata alle scelte che riguardano il retroporto spezzino”, conclude il segretario Cna Liguria ed ex amministratore delegato di Svar.

