La Misericordia Val di Magra di Sarzana, come tutti gli anni, è presente alla Fiera delle Nocciole. “Passateci a trovare, siamo in Via Dante Alighieri, aiutateci a continuare ad aiutate chi ha bisogno acquistando una piantina per la solidarietà”, affermano i volontari e le volontarie della Misericordia.

