Municipi, Di Cesare (Lega): “Simona Cosso come Ilaria Salis, spalleggia le occupazioni abusive”

Genova. “Avviso ai genovesi. Immaginiamo il Municipio Centro Est di Genova governato da Avs, quell’alleanza di sinistra che ha fatto eleggere Ilaria Salis al Parlamento Europeo per consentirle di evitare il processo in Ungheria. Nella persona della candidata presidente Simona Cosso il Municipio andrebbe nelle mani di chi non si occupa dei genovesi, ma si preoccupa di aiutare i Rom e i migranti”.

È l’attacco lanciato da Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio Centro Est, alla candidata presidente del centrosinistra.

