Philip Platek si racconta: “I miei quattro anni meravigliosi allo Spezia”

Philip Platek lo Spezia proprio non lo ha dimenticato. Il primo indizio arriva dalla sua immagine del profilo su Whatsapp: il vecchio logo, quello precedente all’attuale in procinto di essere cambiato, quello con cui la famiglia americana si è approcciata al calcio italiano. Era l’inverno del 2021 quando Robert, miliardario statunitense, rilevava la società da Gabriele Volpi, dando inizio alla prima era a stelle e strisce dello Spezia. Quattro anni dopo, sempre in febbraio, l’addio della famiglia Platek e l’arrivo del nuovo proprietario: FC32, con a capo l’australiano Paul Francis.

Sono passati quasi due mesi dall’uscita di scena dei Platek e di Philip Raymond Jr, l’uomo che più di tutti ha costruito un legame con la città e con la squadra. Un rapporto viscerale, che ha fatto vivere a Philip Platek il ruolo da presidente sia nei momenti migliori che in quelli più complicati e che ha creato un fil rouge che non si è spezzato nemmeno dopo l’addio e il ritorno negli Stati Uniti. “Quello che sto vivendo è un momento certamente diverso da quello a cui ero abituato, ma mi sto adattando”, racconta Philip Platek in un’intervista concessa a Città della Spezia. “Sto continuando a guardare ogni partita, a fare il tifo per la squadra. Il mio amore per lo Spezia, per lo staff, i ragazzi e tutti quelli che fanno parte del club resta enorme, provo un grande affetto per loro e i miei sentimenti sono solo positivi”.

