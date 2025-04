Portofino: le prime due navi da crociera inaurano la stagione

Facendo un viaggio a ritroso, si può dire che quello appena trascorso è stato il primo inverno destagionalizzato di Portofino; o almeno un inverno trascorso velocemente. Oggi in rada le prime due navi da crociera; complessivamente, comprese quelle che sosteranno in rada a ‘Santa’, gli arrivi previsti sono circa 140. Per evitare il sovraffollamento a Portofino, grazie alla regia del sindaco Matteo Viacava e al fatto che Elisabetta Lai, quando era assessore al Turismo, aveva ottenuto un punto di sosta in rada, quest’anno alcune navi faranno tappa a Rapallo, sbarcando però i passeggeri al Porto Riva, attrezzato per quanto riguarda la security.

Foto: le due navi arrivate questa mattina

