Promozione, al Viglino un derby che vale il campionato: il LIVE di Millesimo-Carcarese

Millesimo. Prima contro seconda, tre punti che valgono un campionato. È altissima la posta in palio oggi al Beppe Viglino, dove alle 15:30 si sfideranno Millesimo e Carcarese.

Tre i punti che separano le due formazioni: in caso di successo il Millesimo consoliderebbe il suo primo posto in classifica, andando a +6 dai biancorossi a solo due giornate dal termine. La vittoria del campionato non sarebbe ancora matematica, ma i ragazzi di Macchia sarebbero davvero ad un passo dalla promozione storica in Eccellenza, così come in caso di pareggio.

