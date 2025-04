Prospezia Ciassa Brin, corso di inglese gratuito con la madrelingua Cristina

Prospezia Ciassa Brin O.D.V., associazione del Quartiere umbertino, ha organizzato per il terzo anno consecutivo un corso di inglese gratuito, dalla base grammaticale alla conversazione, tenuto da Cristina Pucci, volontaria dell’associazione madrelingua inglese. Il corso si sta svolgendo presso la sede associativa di Via Castelfidardo, 1. “Gli argomenti trattati sono pensati per stimolare gli interessi degli studenti, permettendo loro di interagire con temi contemporanei e di rilevanza globale – informano da Prospezia Ciassa Brin -. Il progetto non si limita ad offrire un semplice insegnamento della lingua ma cerca anche di creare un ambiente di scambio culturale, dove le persone possono connettersi e condividere esperienze. Quest’anno, per la prima volta, per questa iniziativa abbiamo avuto il patrocinio della Regione Liguria, che ringraziamo, in particolar modo l’assessore Simona Ferro”.

“La nostra associazione – sottolineano da Prospezia Ciassa Brin – è impegnata, da sempre, ad organizzare iniziative culturali e ricreative per creare cultura, integrazione ed aggregazione nel nostro quartiere e non solo”.

