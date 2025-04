Rapallo: è mancata la mamma di Alessandro Puggioni

E’ mancata a Rapallo Rosanna Maggiora, 81 anni, da dieci anni vedova di Giuseppe “Pino” Mustorgi e mamma di Alessandro, già assessore a Rapallo e consigliere Regionale. Rosanna Maggiora era una persona nota e stimatissima; aveva dedicato la sua vita a marito, figli e lavoro. La sua famiglia gestisce dal 1930 il negozio di calzature “Maggiora” in via Mazzini a Rapallo. E’ stata travolta da un male incurabile. Lascia in un profondo dolore i figli Alessandro e Andrea con le loro rispettive famiglie.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 5, alle 16.30 nella basilica dei Santi Gervasio a Rapallo.

